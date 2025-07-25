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Патрушев назвал антироссийским новый договор ФРГ и Британии о дружбе

Патрушев: договор ФРГ и Британии о дружбе носит антироссийский характер
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Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Новый германо-британский «договор о дружбе» является документом о военном сотрудничестве и носит антироссийский характер. Об этом заявил РИА Новости помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

«Подписанный на прошлой неделе германо-британский «договор о дружбе» по сути является договором о военном, военно-морском и военно-техническом сотрудничестве и носит явный антироссийский характер», — отметил он.

В частности, он обратил внимание на замысел Германии совместно с Британией и Францией создать на Балтике группировку, которая сможет без помощи других стран НАТО, в том числе США, противостоять Военно-морскому флоту (ВМФ) России. По словам Патрушева, ФРГ уже активно проводит модернизацию своих военно-морских сил.

17 июля канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер заключили «историческое» соглашение о партнерстве в оборонной сфере, открыто упомянув Россию как причину сближения двух стран. По словам Мерца, событие знаменует новый этап в отношениях Берлина и Лондона. Стармер подчеркнул уникальность договора, охватывающего сотрудничество в военной, экономической, энергетической сферах двух стран, а также безопасность и разведку.

В тексте соглашения говорится, что страны берут обязательство помогать друг другу в случае агрессии других государств, проводить регулярные внешнеполитические консультации и согласовывать позиции по ключевым международным проблемам — от ядерного оружия до борьбы с изменением климата и киберугрозами.

Ранее Пушков заявил, что альянс Германии и Британии может означать подготовку к войне с Россией.

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