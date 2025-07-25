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Патрушев напомнил Западу о ядерном потенциале российских подводных лодок

Патрушев: ядерный потенциал АПЛ РФ служит сдерживающим фактором для Запада
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Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Морские стратегические силы атомных подводных лодок России способны предотвратить эскалацию конфликта с Западом. Об этом заявил помощник президента РФ Николай Патрушев в интервью РИА Новости после церемонии включения АПЛ «Князь Пожарский» в состав ВМФ.

«Наши подводные крейсеры непрерывно несут боевое патрулирование. Их потенциал обеспечивает сдерживание любых агрессивных планов», — подчеркнул Патрушев.

Президент Владимир Путин лично участвовал в торжественной передаче атомохода проекта «Борей-А» на «Севмаше» в Северодвинске.

«Князь Пожарский» — пятая подлодка проекта 955А «Борей-А», оснащенная 16 баллистическими ракетами «Булава». Проект формирует основу морской составляющей ядерной триады РФ.

Также Патрушев заявил, что НАТО наращивает усилия по созданию военных угроз для России в морских зонах ответственности, что несет значительные риски. По его оценке, особую опасность представляют действия блока в акваториях Балтийского и Черного морей, где наблюдается рост масштабов учений и развертывание систем ПРО.

Ранее в Британии заявили, что РФ «всерьез» допускает ядерный удар по Украине.

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