Проблема Украины заключается в том, что в стране установился полный тоталитарный режим. Об этом заявила депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью украинскому политологу Руслану Бизяеву, опубликованному на YouTube.

«Такая автократия и полный тоталитарный режим, когда вся власть сконцентрирована в одних руках и когда все правоохранительные органы, в том числе и генеральный прокурор, можно сказать, принадлежат трем людям в стране», — заявила Скороход, комментируя подписание президентом Украины Владимиром Зеленским закона, фактически ликвидирующего независимость антикоррупционных служб НАБУ и САП.

Она также назвала имена этих троих людей, которым фактически принадлежит вся власть на Украине. По ее словам, это Владимир Зеленский, глава офиса президента Украины Андрей Ермак и его заместитель Олег Татаров.

22 июля на Украине был принят закон по ограничению независимости НАБУ и САП. Зеленский назвал этот шаг необходимым для того, чтобы очистить структуры от внешнего влияния, в первую очередь от влияния России.

Однако 24 июля Зеленский после массовых протестов в стране утвердил новый законопроект о независимости НАБУ и САП, который внесут на рассмотрение Верховной рады. По словам украинского лидера, новый текст закона гарантирует реальное укрепление системы правопорядка на Украине и независимость антикоррупционных органов.

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