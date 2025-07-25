Экономист Филип Пилкингтон заявил, что ситуация, складывающаяся в зоне СВО в связи с продвижением российских войск, а также протестные настроения внутри Украины, знаменуют собой «начало конца для украинского правительства. Мнением он поделился на своей странице в социальной сети Х.

«Начало конца. Тем временем в Киеве происходит нечто подозрительно похожее на цветную революцию. Те, кто поддержал эту катастрофу на Западе, будут окончательно дискредитированы», — говорится в посте эксперта.

До этого издание The Spectator писало, что недавние демонстрации в поддержку Национального антикоррупционного бюро Украины способны серьезно навредить имиджу президента Владимира Зеленского как на внутренней арене, так и на Западе. Авторы статьи отметили, что глава украинского государства, возможно, переоценил собственные силы и проявил чрезмерную самоуверенность, не предполагая столь резкой негативной реакции со стороны населения на свои действия.

Ранее эксперт объяснил, как протесты на Украине влияют на ситуацию в зоне СВО.