Политолог объяснил, как протесты на Украине влияют на ситуацию в зоне СВО

Вспыхнувшие на Украине антикоррупционные протесты серьезно влияют на мотивацию украинских военнослужащих, находящихся в зоне боевых действий. Такое мнение в интервью РИАМО высказал политолог, кандидат исторических наук Григорий Миронов.

Проблемы при этом могут возникнуть и у украинской власти. Как отмечал в беседе с газетой «Известия» директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов, Киеву стоит начать беспокоиться, если митингующих активно поддержат западные партнеры.

»[Президента Украины Владимира] Зеленского, высшее командование во всю критикуют в ВСУ. Особенно, когда украинских солдат оставляют в окруженных населенных пунктах», — сказал Миронов.

Украинские солдаты, по его словам, недовольны, что антикоррупционные органы, которые должны выявлять экономические преступления, в том числе в командовании вооруженных сил, переходят под руководство самих коррупционеров.

На Украине проходят первые массовые протесты с начала вооруженного конфликта. С 22 июля на улицы городов выходят тысячи людей. В политическую жизнь страны вернулись публичная критика. Все началось с того, что Верховная рада приняла закон, ограничивший полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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