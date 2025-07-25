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Стало известно, как Маск сорвал попытку контрнаступления ВСУ

Reuters: Маск отключил Starlink, сорвав попытку контрнаступления ВСУ в 2022 году
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Nathan Howard/Reuters

Американский предприниматель сорвал попытку контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Херсоном в 2022 году. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, в конце сентября 2022 года Маск приказал старшему инженеру калифорнийского офиса SpaceX отключить систему спутниковой связи Starlink в Херсонской области, в результате чего перестали работать более 100 терминалов.

Отключение спутниковой связи помешало украинским беспилотникам отслеживать позиции российских войск, а артиллерия, которая корректировала огонь с помощью Starlink, потеряла возможность прицельно атаковать российские позиции. В статье отмечается, что все это помешало ВСУ окружить российские войска в районе Берислава, на северо-востоке от Херсона.

По данным источников агентства, Маск решил отключить Starlink, поскольку опасался, что если украинское наступление окажется успешным, то это спровоцирует ядерный ответ России.

До этого евродепутат Кристоф Грюдлер сообщил, что Евросоюз прорабатывает различные варианты возможной замены на Украине спутниковой связи Starlink от SpaceX из-за непредсказуемости владельца компании Илона Маска. Альтернативами могут стать европейская сеть Govsatcom или французско-британская Eutelsat, однако они их возможности ограничены.

Ранее эксперт по безопасности рассказал о «настоящей угрозе» для Starlink ВСУ.

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