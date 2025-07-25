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Политолог: новый законопроект Зеленского не вернет автономию НАБУ и САП

Политолог Шеслер: украинским НАБУ и САП вряд ли будет возвращена автономия
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НАБУ

Вспыхнувшие протесты на Украине в защиту антикоррупционных органов заставили президента страны Владимира Зеленского «отыграть все назад» и якобы вернуть независимость Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Однако на деле едва ли можно говорить о возвращении этих ведомств к автономии. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказала политолог Лариса Шеслер.

«Зеленский пытается лавировать. Инициированный им законопроект — это создание иллюзии возвращения автономии ведомствам. О какой независимости может идти речь, если СБУ будет проверять сотрудников НАБУ на полиграфе, фактически контролировать их?» — задается вопросом эксперт.

Она допустила, что Зеленский ведет торг с Западом, чтобы «сохранить свое лицо» и в то же время угодить США и Евросоюзу.

На Украине проходят первые массовые протесты с начала вооруженного конфликта. С 22 июля на улицы городов выходят тысячи людей. В политическую жизнь страны вернулись публичная критика. Все началось с того, что Верховная рада приняла закон, ограничивший полномочия НАБУ и САП.

Однако позднее Зеленский внес в Раду еще один проект об отмене изменений, заявив, что он «услышал общественное мнение».

Ранее эксперт рассказал, к чему приведут протесты на Украине.

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