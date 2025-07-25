Зеленский отказался от реформы антикоррупционных органов

Зеленский отказался от реформы НАБУ после массовых протестов

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от изменений в украинских антикоррупционных ведомствах после возмущения в стране и за рубежом. Об этом пишет газета Politico.

Во вторник, 22 июля, Зеленский подписал законопроект, передающий Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специальную антикоррупционную прокуратуру (САП) в подчинение генеральному прокурору, что, по словам ведомств, фактически уничтожило их независимость.

Два дня спустя президент внес еще один проект об отмене изменений, заявив в среду вечером, что он «услышал общественное мнение».

Законопроект еще должен быть принят парламентом, где, как предупреждают некоторые активисты, его рассмотрение рискует быть заблокированным депутатами Зеленского.

Изменение курса произошло после того, как украинцы вышли на улицы на первые антиправительственные протесты с начала российско-украинского конфликта, а европейские партнеры осудили действия Киева.

Ранее в ООН высказались о законе в отношении антикоррупционных органов на Украине.