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Трамп заявил о готовности обсудить с Россией ядерное разоружение

Трамп: США хотят обсудить с Россией перспективы ядерного разоружения
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Global Look Press

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос ТАСС, заявил, что американская сторона намерена обсуждать с Россией перспективы ядерного разоружения.

«Это не тот договор, истечения которого вы хотите. Мы начинаем работать над этим», — заявил он.

По словам Трампа, скорое истечение Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) является проблемой для мирового сообщества.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что все положения российской ядерной доктрины, включая ответственность ядерных стран за «подзуживание» неядерных, продолжают действовать. Он отметил, Москва призывает всех заинтересованных лиц оказать давление на Киев для проведения прямых российско-украинских переговоров.

В конце апреля секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае недружественных действий Запада, представляющих угрозу суверенитету и территориальной целостности страны.

Ранее в Кремле прокомментировали размещение США ядерных бомб в Великобритании.

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