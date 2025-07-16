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В Кремле напомнили о ядерной доктрине России

Песков: все положения ядерной доктрины России продолжают действовать
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Depositphotos

Все положения российской ядерной доктрины, включая ответственность ядерных стран за «подзуживание» неядерных, продолжают действовать. Об этом напомнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС. Слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова приводит ТАСС.

«Ядерная доктрина же действует, соответственно, все ее положения, они действуют», — отметил представитель Кремля.

В этой связи Москва призывает всех заинтересованных лиц оказать давление на Киев для проведения прямых российско-украинских переговоров, подчеркнул Песков.

До этого секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае недружественных действий Запада, представляющих угрозу суверенитету и территориальной целостности страны. По его словам, Москва может предпринять эти действия в рамках Стратегии национальной безопасности России.

Ранее Мелони посоветовала Трампу проявить решимость на Украине, как было с Ираном.

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