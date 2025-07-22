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В Кремле прокомментировали размещение США ядерных бомб в Великобритании

Песков: почва для проведения саммита «ядерной пятерки» отсутствует
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Reuters

Москва считает, что почва для проведения саммита «ядерной пятерки» (Великобритания, Китай, Россия, США и Франция) на фоне размещения Соединенными Штатами ядерных бомб в Великобритании отсутствует. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Почва для проведения саммита «ядерной пятерки» отсутствует. Наши ведомства отслеживают события в этой области», — сказал он журналистам.

20 июля издание UK Defence Journal сообщило, что США разместили несколько ядерных бомб в Великобритании впервые за 17 лет — с 2008 года. По его информации, несколько термоядерных бомб B61-12 были перемещены на военную авиационную базу Королевских военно-воздушных сил Лейкенхит в графстве Саффолк.

Эти бомбы, по предварительным данным, были перевезены из Центра ядерного оружия ВВС США на авиабазе Киртланд в Нью-Мексико в недавно построенное безопасное хранилище на территории Британии. UK Defence Journal назвало это событие серьезным изменением ядерной стратегии НАТО в Европе.

Ранее Британия и Франция договорились о координации ядерных сил.

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