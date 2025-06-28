Россия выходит из соглашения со Швецией о ядерных установках. Оно действовало с 1988 года

Россия приняла решение о денонсации соглашения с Королевством Швеция, касающегося взаимодействия в случае ядерных инцидентов и обмена информацией о мирных ядерных установках. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Документ опубликован 27 июня на официальном портале правовой информации.
Договор был заключен между СССР и Швецией 13 января 1988 года в Стокгольме и вступил в силу 3 апреля того же года. Он предусматривал оперативное информирование сторон о ядерных авариях и ежегодный обмен данными о функционировании установок, использующих атомную энергию в мирных целях.
Соглашение охватывало широкий круг объектов:
- ядерные реакторы;
- предприятия ядерного топливного цикла;
- установки по обращению с радиоактивными отходами;
- транспортировку и хранение ядерных материалов;
- использование радиоизотопов в научной, медицинской, сельскохозяйственной и промышленной сферах;
- источники энергии для космических объектов.
Стороны договорились сообщать друг другу об инцидентах, способных привести к трансграничному выбросу радиации, а также о зарегистрированных аномально высоких уровнях радиации, не вызванных событиями на их собственной территории.
Соглашение соответствовало положениям Конвенции МАГАТЭ об оперативном оповещении о ядерных авариях, принятой в 1986 году после аварии на Чернобыльской АЭС. Оно дополняло международные обязательства России как правопреемника СССР.
Распоряжение о прекращении действия соглашения было подписано 24 июня 2025 года. МИД РФ поручено официально уведомить шведскую сторону о принятом решении. Формально расторжение проводится в соответствии со статьей 37 федерального закона «О международных договорах Российской Федерации».
Причины расторжения соглашения не указаны. По оценкам экспертов, решение может быть связано с общим снижением уровня взаимодействия между Россией и странами Евросоюза, а также с утратой практической значимости ежегодного обмена сведениями в условиях свертывания сотрудничества в области мирного атома.