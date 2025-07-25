Власти Ирана выразили соболезнования в связи с крушением Ан-24 в Приамурье

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил свои соболезнования Российской Федерации в связи с авиакатастрофой, произошедшей в Амурской области, в результате которой потерпел крушение пассажирский самолет Ан-24. Об этом пишет РИА Новости.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи также выразил соболезнования народу и правительству России в связи с произошедшей трагедией.

24 июля в Амурской области потерпел крушение пассажирский самолет, следовавший рейсом из Благовещенска в Тынду. Инцидент произошел при заходе на второй круг для посадки в аэропорту назначения. Обломки воздушного судна были обнаружены в 15 километрах от города Тынды.

На борту самолета находились 48 человек. Согласно информации Следственного комитета (СК), выживших в результате крушения нет.

На место крушения были направлены более 50 спасателей и 10 единиц техники. В настоящее время сотрудники экстренных служб прокладывают просеку в таежной местности для обеспечения доступа к месту падения самолета.

Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию, которой поручено расследование обстоятельств авиакатастрофы.

Ранее стала известна вероятная причина ухода упавшего Ан-24 на второй круг.