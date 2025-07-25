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В Кремле прокомментировали ситуацию с американцем, ушедшим на СВО

Песков: Хаффман мог подписать контракт с МО РФ только добровольно
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Евгений Биятов/РИА Новости

Гражданин США Дерек Хаффман мог подписать контракт с Минобороны РФ только добровольно — никто его принудить не мог. Об этом на брифинге с журналистами заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, вопрос о том, подписал ли он контракт с Минобороны или нет, стоит переадресовать в российское оборонное ведомство.

В начале июня стало известно, что многодетный отец из США Дерек Хаффман решил вступить в ряды ВС РФ через несколько месяцев после переезда в Московскую область, чтобы ускорить свою интеграцию в российское общество. В Штатах мужчина работал на заводе в штате Техас. По словам американца, ему и его семье надоела пропаганда ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и падение уровня культуры, поэтому американцы решили переехать в Россию. Сейчас они учат русский язык и изучают культуру новой для них страны, а также думают, где поселиться.

Супруга добровольца в свою очередь сообщила, что не была удивлена, когда узнала о таком решении Дерека. Она заявила, что он всегда выражал России свою признательность. Женщина добавила, что они с мужем и детьми хотят стать гражданами РФ. По ее словам, служба ее мужа в российской армии является способом отстоять то, во что он верит, и бороться за дело, которое поддерживает.

Ранее Хаффман рассказал, что американцам говорят неправду о жизни в России.

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