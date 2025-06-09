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Жена переселенца из США рассказала о мотивах мужа, отправившегося на СВО

РИА: американец отправился на СВО, чтобы ускорить свою интеграцию в общество РФ
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Станислав Красильников/РИА Новости

Многодетный отец из США Дерек Хаффман решил вступить в ряды Вооруженных сил (ВС) РФ через несколько месяцев после переезда в Московскую область, чтобы ускорить свою интеграцию в российское общество. Об этом заявила жена американца ДеАнна в беседе с РИА Новости.

Супруга добровольца сообщила, что не была удивлена, когда узнала о таком решении Дерека. Она заявила, что он всегда выражал России свою признательность.

«Он всегда так высоко отзывался о стране, ее президенте и народе, и у него сильная страсть к тому, чтобы поступать правильно», — рассказала женщина.

ДеАнна добавила, что они с мужем и детьми хотят стать гражданами РФ. По ее словам, служба ее мужа в российской армии является способом отстоять то, во что он верит, и бороться за дело, которое поддерживает.

О том, что американец пошел добровольцем на СВО, стало известно 4 июня. Он сам рассказал, что сделал это, чтобы доказать, что достоин того, чтобы стать россиянином.

В США мужчина работал на заводе в Техасе. По его словам, ему и его семье надоела пропаганда ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), а также падение уровня культуры в Соединенных Штатах. Поэтому американцы решили переехать в РФ, где начали учить русский язык и изучать культуру новой для них страны.

Ранее гражданин США Хаффман рассказал, что американцам говорят неправду о жизни в РФ.

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