Патрушев заявил, что российский флот противодействует НАТО в Черном море

Черноморский флот (ЧФ) противодействует нарастающему присутствию НАТО в Черном море. Об этом заявил РИА Новости помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

Он рассказал, что ЧФ играет важную роль в военном конфликте с Украиной.

По его словам, с российских кораблей наносились ракетные удары крылатыми ракетами «Калибр» по военной инфраструктуре, складам и командным пунктам украинской армии. Кроме того, флот РФ блокировал украинские порты, пресекал поставку оружия Украине морем и контролирует морскую зону безопасности.

«Черноморский флот успешно противодействует нарастающему присутствию НАТО в этой акватории», — сказал Патрушев, добавив, что в ближайшие годы в ЧФ поступят новые фрегаты, корветы, авиации, морские робототехнические комплексы.

Накануне президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что морские роботизированные комплексы будут играть определяющую роль в будущем Военно-морского флота.

Ранее в Петербурге отменили Главный военно-морской парад.