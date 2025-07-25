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Украинская армия оставалась без связи более двух часов из-за сбоя Starlink

УП: ВСУ были без связи 2,5 часа из-за сбоя в работе Starlink
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Rafael Henrique/Global Look Press

ВСУ в ночь на 25 июля оставались без связи в течение 2,5 часа из-за сбоя в работе Starlink. Об этом сообщает газета «Украинская правда».

Telegram-канал «Военная хроника» («ВХ») со ссылкой на источники сообщал, что перебои в работе спутникового интернета фактически «отбросили ВСУ на десятилетие назад».

24 июля сбой в работе спутниковой сети Starlink был зафиксирован по всей линии фронта у ВСУ. Позже стало известно, что сбои в работе Starlink фиксировались по всему миру.

В ночь на 25 июля вице-президент Starlink Майкл Николс сообщил, что работа Starlink была практически полностью восстановлена.

Крупномасштабные сбои в работе системы Starlink были зафиксированы в нескольких странах мира. Согласно отчету, 60% пользователей столкнулись с нестабильным интернет-соединением, 40% — с полным отсутствием связи. Наибольшее число жалоб поступило из США (около 63 тыс.), Канады (свыше 13 тыс.) и Германии (более 11 тыс.). Критические нарушения также зарегистрированы в Великобритании, Австралии, Мексике, Аргентине, Чили и Бразилии.

Ранее упавший в Болгарии красный шар оказался останками спутника Starlink.

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