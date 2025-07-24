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Упавший в Болгарии красный шар оказался останками спутника Starlink

В Болгарии нашли останки спутника Starlink после падения в городе Якоруда
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SpaceX

Красный объект, упавший 15 июля в болгарском городе Якоруда, идентифицирован как фрагмент спутника системы Starlink. К такому выводу пришли эксперты Болгарской академии наук, сообщает национальное телевидение страны.

При контакте с водой объект практически испарился, что осложнило исследование. Анализ почвенных проб выявил аномально высокую концентрацию железа, характерную для космических аппаратов.

«Обнаруженный объект – фрагменты спутника Starlink. Во взятых пробах зафиксировано значительное содержание железа», – заявил заместитель главы местной администрации Беди Осман.

21 февраля сообщалось, что деталь американской космической ракеты упала во двор жителя Польши. Инцидент произошел 19 февраля. Адам Боруцки услышал грохот около своего дома. Когда мужчина вышел во двор, то увидел у забора предмет, похожий на топливный резервуар. Он обратился в полицию, сотрудники которой выяснили, что находка может быть деталью ракеты Falcon 9, созданной компанией SpaceX, которая принадлежит Илону Маску.

Ранее сообщалось, что Россия отстала от Илона Маска с запуском лазерной связи в космосе всего на 9 месяцев.

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