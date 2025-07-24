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По всей линии фронта произошел масштабный сбой в работе Starlink

«Страна.ua»: по всей линии фронта перестали работать терминалы Starlink
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Сбой в работе спутниковой сети Starlink зафиксирован по всей линии фронта у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на военнослужащего с позывным «Тень».

«По всей линии фронта перестали работать Starlink», — говорится в сообщении.

Telegram-канал SHOT пишет, что в данный момент глава SpaceX не комментировал эту информацию. Также сообщается, что сбой имеет глобальный характер. Спутниковая система Starlink частично не работает по всему миру.

В свою очередь портал Downdetector сообщает, что перебои в работе спутникового интернета Starlink зафиксированы по всему миру, число обращений о сбоях превысило 50 тысяч.

Интернет от Starlink применяется украинской армией с 2022 года для связи между подразделениями и наведения оружия.

13 июля командир группы беспилотников с позывным «Контора» рассказал, что операторы FPV-дронов 1-й гвардейской танковой армии из группировки «Запад» активно работают на купянском направлении, уничтожая средства связи Вооруженных сил Украины.

По его словам, расчеты дронов целенаправленно выводят из строя антенны, ретрансляторы, а также спутниковые терминалы Starlink, что серьезно осложняет координацию действий ВСУ на данном участке фронта.

Ранее в Иране пригрозили тюрьмой и плетьми за использование Starlink.

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