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Сбои в работе Starlink фиксируются по всему миру

Массовые сбои в работе спутниковой связи Starlink зафиксированы по всему миру
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Global Look Press

Крупномасштабные сбои в работе спутниковой системы Starlink американского предпринимателя Илона Маска зафиксированы 24 июля в нескольких странах мира. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Согласно отчету, 60% пользователей столкнулись с нестабильным интернет-соединением, 40% — с полным отсутствием связи. Наибольшее число жалоб поступило из США (около 63 тыс.), Канады (свыше 13 тыс.) и Германии (более 11 тыс.).

«Критические нарушения также зарегистрированы в Великобритании, Австралии, Мексике, Аргентине, Чили и Бразилии», — уточняется в материалах сервиса.

24 июля сбой в работе спутниковой сети Starlink был зафиксирован по всей линии фронта у Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Telegram-канал SHOT пишет, что в данный момент глава SpaceX не комментировал эту информацию. Также сообщается, что сбой имеет глобальный характер.

Ранее в Иране пригрозили тюрьмой и плетьми за использование Starlink.

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