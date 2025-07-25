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Зеленский сделал заявление на фоне массовых протестов на Украине

Зеленский: украинцы достойно отреагировали на законы о НАБУ и САП
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Roman Baluk/Reuters

Жители Украины достойно отреагировали на ограничение полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Конечно, важно, что украинцы так достойно реагируют на все события. Украина — это люди, которые неравнодушны», — подчеркнул он.

С 22 июля по всей стране прошли акции протеста против принятого закона, который отменяет независимость НАБУ и САП. Оба ведомства поставили под контроль генпрокурора Украины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что сокращение полномочий двух организаций было необходимо для того, чтобы устранить внешнее влияние и провести их очистку.

При этом спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что законопроект, касающийся ограничений полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании, однако точная дата этого заседания пока не известна.

Ранее в ООН высказались о законе в отношении антикоррупционных органов на Украине.

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