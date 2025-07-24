В Раде не знают дату рассмотрения законопроекта о НАБУ и САП

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что законопроект, касающийся ограничений полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании, однако точная дата этого заседания пока не известна. Слова Стефанчука приводит украинское издание «Страна.ua».

«Документ будет рассмотрен парламентом на ближайшем пленарном заседании», — пояснил парламентарий.

Отмечается, что украинский парламент находится на каникулах до 19 августа.

С 22 июля по всей стране прошли акции протеста против принятого закона, который отменяет независимость НАБУ и САП. Оба ведомства поставили под контроль генпрокурора Украины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что сокращение полномочий двух организаций было необходимо для того, чтобы устранить внешнее влияние и провести их очистку.

Ранее вице-премьера Украины уличили в коррупции.