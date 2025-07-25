ТАСС: НАБУ за полгода раскрыло коррупцию на Украине на $440 млн

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) за первую половину 2025 года раскрыло преступлений коррупционной направленности на сумму в $440 млн. Об этом говорится в материалах ведомства, передает ТАСС.

Отмечается, что обвинения за указанный период предъявлены 27 представителям власти Украины. Речь идет о депутатах, главах ведомств, директорах государственных предприятий. Семь из них были осуждены.

Наиболее известными делами антикоррупционного ведомства на Украине стало расследование против бывшего вице-премьера Алексей Чернышова и дело о коррупции в национальной гвардии Украины.

На фоне начавшихся протестов против ограничения полномочий антикоррупционных органов Украины украинский лидер Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, который фактически аннулирует все изменения в закон о НАБУ и САП, принятые Радой и подписанные им самим.

На Украине проходят первые массовые протесты с начала вооруженного конфликта. С 22 июля на улицы городов выходят тысячи людей. В политическую жизнь страны вернулись публичная критика власти и даже легендарные скакания на Майдане.

Всплеск народного негодования произошел, как ни странно, не из-за очередного варварского акта «бусификации», громкого провала на фронте или чего-то в таком духе. Протесты с лозунгами «ганьба» — то есть «позор» — начались после того, как Верховная рада в режиме спецоперации приняла закон, ограничивший полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Ранее в ООН высказались о законе в отношении антикоррупционных органов на Украине.