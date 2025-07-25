В Саудовской Аравии отреагировали на решение Франции признать Палестину

Саудовская Аравия приветствует «историческое» намерение Франции признать Государство Палестина и призывает к этому другие страны. Об этом заявило министерство иностранных дел королевства в соцсети X.

В ведомстве подчеркнули, что данное решение Франции подтверждает консенсус международного сообщества относительно права палестинского народа на самоопределение.

«Королевство вновь призывает все страны, которые еще не признали государство Палестина, сделать аналогичные позитивные шаги», — подчеркнули в министерстве.

24 июля Макрон заявил, что Франция официально признает государство Палестина на заседании Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в сентябре.

6 июля объединение БРИКС выпустило декларацию, в которой было указано, что сектор Газа и палестинские территории на Западном берегу реки Иордан должны быть объединены в общее государство с централизованным управлением.

В документе отмечается, что Газа является неотъемлемой частью оккупированной палестинской территории. В декларации также подтверждают право палестинского народа на самоопределение, включая право на создание независимого государства Палестина.

Ранее в Британии заявили о давлении Макрона на Стармера из-за Палестины.