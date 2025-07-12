В Италии спецдокладчика ООН по Газе выдвигают на Нобелевскую премию

В Италии спецдокладчика ООН по Палестине выдвигают на Нобелевскую премию мира

В Италии начался сбор подписей в поддержку выдвижения специального докладчика ООН по вопросу о положении в области прав человека на оккупированных палестинских территориях Франчески Альбанезе на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующая петиция за три дня собрала более 8,5 тысяч подписей, при этом число подписавшихся продолжает расти.

«С достоинством, самоотверженностью и независимостью Франческа Альбанезе исполняет свои обязанности в рамках вверенного ей мандата, обличая военные преступления, апартеид и геноцид в отношении палестинского населения. <...> Просим парламентариев, официальных представителей власти и институтов, научного сообщества официально поддержать номинацию Альбанезе на Нобелевскую премию мира», — говорится в тексте петиции.

Франческа Альбанезе, итальянский специалист по международному праву, занимающая должность спецдокладчика ООН с 2022 года, заявила, что подготовила шесть докладов для ООН, в которых постоянно указывала на необходимость расследования совершенных преступлений, таких как незаконные задержания, жестокое обращение с несовершеннолетними и геноцид. Она публично осуждала правительство Израиля за блокирование гуманитарной помощи и отключение электроснабжения в секторе Газа, призывала к прекращению поставок оружия в Тель-Авив и выступала за передачу премьер-министра Биньямина Нетаньяху международному правосудию.

9 июля госсекретарь США Марко Рубио ввел санкции против Альбанезе. Он утверждал, что она совместно с Международным уголовным судом (МУС) предпринимала попытки расследования, ареста, задержания и преследования граждан США и Израиля без согласия американских и израильских властей.

Ранее Альбанезе обвинила Белый дом в неуважении международных норм.