На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Италии спецдокладчика ООН по Газе выдвигают на Нобелевскую премию

В Италии спецдокладчика ООН по Палестине выдвигают на Нобелевскую премию мира
true
true
true
close
Bascar/Shutterstock/FOTODOM

В Италии начался сбор подписей в поддержку выдвижения специального докладчика ООН по вопросу о положении в области прав человека на оккупированных палестинских территориях Франчески Альбанезе на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующая петиция за три дня собрала более 8,5 тысяч подписей, при этом число подписавшихся продолжает расти.

«С достоинством, самоотверженностью и независимостью Франческа Альбанезе исполняет свои обязанности в рамках вверенного ей мандата, обличая военные преступления, апартеид и геноцид в отношении палестинского населения. <...> Просим парламентариев, официальных представителей власти и институтов, научного сообщества официально поддержать номинацию Альбанезе на Нобелевскую премию мира», — говорится в тексте петиции.

Франческа Альбанезе, итальянский специалист по международному праву, занимающая должность спецдокладчика ООН с 2022 года, заявила, что подготовила шесть докладов для ООН, в которых постоянно указывала на необходимость расследования совершенных преступлений, таких как незаконные задержания, жестокое обращение с несовершеннолетними и геноцид. Она публично осуждала правительство Израиля за блокирование гуманитарной помощи и отключение электроснабжения в секторе Газа, призывала к прекращению поставок оружия в Тель-Авив и выступала за передачу премьер-министра Биньямина Нетаньяху международному правосудию.

9 июля госсекретарь США Марко Рубио ввел санкции против Альбанезе. Он утверждал, что она совместно с Международным уголовным судом (МУС) предпринимала попытки расследования, ареста, задержания и преследования граждан США и Израиля без согласия американских и израильских властей.

Ранее Альбанезе обвинила Белый дом в неуважении международных норм.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами