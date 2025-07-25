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Путин поздравил сотрудников и ветеранов следственных органов с профессиональным праздником

Путин поздравил сотрудников следственных органов с профессиональным праздником
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Михаил Метцель/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов следственных органов с профессиональным праздником. В видеообращении, опубликованном в Telegram-канале Кремля, глава государства поблагодарил их за службу.

Обращение опубликовано 25 июля — в День сотрудника органов следствия РФ. Президент отметил, что следователи работают во всех регионах страны, включая зону СВО.

«Добросовестно выполняя свой профессиональный долг, вы вносите весомый вклад в защиту прав граждан, укрепление правового государства и обеспечиваете верховенство закона», — заявил Путин.

25 июля в России сотрудники следствия, речные полицейские и зубные техники отмечают профессиональные праздники. В мире в этот день говорят о важности спасения утопающих. Верующие сегодня чтут один из самых необычных образов в православии — икону Божией Матери «Троеручицу». Какие праздники и исторические события пришлись на 25 июля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин назвал технологию, которая в будущем определит облик ВМФ.

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