Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов следственных органов с профессиональным праздником. В видеообращении, опубликованном в Telegram-канале Кремля, глава государства поблагодарил их за службу.

Обращение опубликовано 25 июля — в День сотрудника органов следствия РФ. Президент отметил, что следователи работают во всех регионах страны, включая зону СВО.

«Добросовестно выполняя свой профессиональный долг, вы вносите весомый вклад в защиту прав граждан, укрепление правового государства и обеспечиваете верховенство закона», — заявил Путин.

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