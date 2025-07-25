25 июля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Герой Советского Союза бортинженер космического корабля «Союз Т-12» и орбитального комплекса «Салют-7», летчик-космонавт СССР Светлана Савицкая во время выхода в открытое космическое пространство, 25 июля 1984 года

25 июля в России сотрудники следствия, речные полицейские и зубные техники отмечают профессиональные праздники. В мире в этот день говорят о важности спасения утопающих. Верующие сегодня чтут один из самых необычных образов в православии — икону Божией Матери «Троеручицу». Какие праздники и исторические события пришлись на 25 июля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 25 июля

День сотрудника органов следствия в России

Это профессиональный праздник сотрудников Следственного комитета России, а также следственных подразделений МВД и ФСБ. Дату празднования учредили в 2013 году в честь того, что за 300 лет до этого Петр I подписал указ о создании следственной канцелярии — первого органа в Российской империи, который вел предварительное следствие. Его возглавлял майор Семеновского полка Михаил Волконский и подчинялся непосредственно государю. В канцелярии расследовали взяточничество, казнокрадство и мошенничество.

День речной полиции России

Речная полиция патрулирует водные пути, борется с браконьерством и обеспечивает безопасность на воде. Ее история началась в 1867 году, когда в Российской империи появились первые речные полицейские команды. После революции 1917 года старую полицию расформировали, но уже 25 июля 1918 года Совет народных комиссаров издал декрет о создании речной милиции. Эта дата и стала профессиональным праздником современных речных полицейских.

close Сотрудники речной полиции патрулируют акваторию Москвы Константин Родиков/РИА Новости

День зубного техника в России

Сравнительно молодой праздник, возникший в 2000-х. В отличие от стоматологов, зубные техники чаще работают в лабораториях, создавая коронки, протезы и другие конструкции. Эти специалисты воспроизводят идеальные анатомические формы, от которых зависит комфорт пациента, и создают протезы, неотличимые от натуральных зубов. А качественное протезирование улучшает не только улыбку, но и жевание, дикцию, а иногда даже снимает проблемы с прикусом, которые вызывают головные боли.

Всемирный день предотвращения утоплений

Согласно статистике, от утопления ежегодно умирает более 230 тыс. человек, и большему риску подвержены дети и молодежь до 24 лет. Чтобы привлечь внимание к проблеме, в 2021 году Генеральная Ассамблея ООН учредила этот международный день. Для профилактики устанавливают защитные ограждения у водоемов, создают безопасные зоны отдыха, проводят обязательные уроки плавания и обучают навыкам спасения. В этот день по всему миру проходят акции, в ходе которых специалисты объясняют правила поведения на воде и оказания первой помощи.

День системного администратора

Неофициальный международный праздник отмечают в последнюю пятницу июля. Он появился в США в 2000 году, когда сисадмин Тед Кекатос устроил в Чикаго благодарственный пикник для сотрудников компаний по производству софта. Позже День системного администратора начали праздновать во многих странах мира. В России с середины 2000-х в честь этого события проходит Всероссийский слет системных администраторов. В этом году он состоится в 20-й раз, местом проведения станет Ярославская область.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 25 июля в других странах

День святого Сантьяго — Испания. Святой Иаков в испанском варианте звучит как Сантьяго, его считают покровителем Испании и Галисии. Самые масштабные празднования в его честь проходят в городе Сантьяго-де-Компостела, где находятся мощи святого. В ночь на 25 июля на площади Обрадойро проходит светомузыкальное шоу с объемными проекциями на здании собора. А во время праздничной мессы в соборе совершают древний ритуал с кадилом Ботафумейро — одним из самых больших в мире. Его раскачивают под сводами храма, наполняя пространство ароматом ладана.

close День Святого Сантьяго в Испании Joaquin Ossorio Castillo/Shutterstock/FOTODOM

Дни Средневековья — Сан-Марино. Ежегодный фестиваль длится три дня в конце июля. В это время итальянский город превращается в настоящую средневековую провинцию, где проходят ярмарки и карнавальные шествия. Уличные театры дают представления на площадях, а торговцы облачаются в средневековые костюмы. В эти дни в Сан-Марино проводятся рыцарские турниры, конкурсы по стрельбе из арбалета или лука, посетителей фестиваля угощают похлебкой в глиняных горшках. Завершается праздник фейерверком.

День республики — Тунис. Праздник учрежден в честь упразднения монархии в стране в 1957 году. Тогда же была образована Тунисская Республика, первым президентом которой стал Хабиб Бургиба. Его именем названы многие улицы в стране.

Религиозные праздники 25 июля

День памяти мучеников Прокла и Илария

Согласно преданию, Прокл и его племянник Иларий были казнены во время гонений на христиан при римском императоре Траяне. Прокла сначала пытались заставить отречься от Христа, подвергая пыткам, но он остался непоколебим, после чего его привязали к колеснице и заставили бежать за ней до изнеможения. Юный Иларий, вдохновленный стойкостью дяди, открыто объявил себя христианином и был казнен вслед за ним. Мучеников похоронили в одной могиле. Их память чтят как пример верности Богу даже перед лицом смерти.

День памяти иконы Божией Матери «Троеручицы»

Это один из самых необычных православных образов. В нижней части иконы Богоматери изображена еще одна рука, отсюда и название — «Троеручица». По преданию, появление образа связано с чудесным исцелением преподобного Иоанна Дамаскина. Во времена иконоборчества он выступал в защиту почитания икон, из-за этого был оклеветан и приговорен к отсечению руки. Понеся заслуженное наказание, преподобный стал молиться перед образом Богородицы, и кисть приросла на место. В благодарность Иоанн приложил к образу серебряное изображение руки, которое стало воспроизводиться на более поздних списках. К этому образу и сегодня обращаются верующие с просьбами об исцелении.

close Икона Божией Матери «Троеручица» в Свято-Даниловом мужском монастыре в Москве Олег Ласточкин/РИА Новости

25 июля Русская православная церковь также чтит память: • преподобного Михаила Малеина, игумена;

• мучеников Феодора Варяга и сына его Иоанна Печерского;

• преподобного Арсения Новгородского;

• преподобномученика Симона Воломского, игумена;

• правоверной Вероники Кровоточивой, Палестинской;

• святой Голиндухи, во Святом Крещении Марии.

Народные праздники и приметы 25 июля

Прокл Плакальщик

На Руси Прокла называли Плакальщиком, так как с 25 июля росы становились очень обильными. Урожай торопились убрать до того, как он начнет портиться от влажности. Крестьяне говорили «На Прокла поле от росы промокло». К этому дню нужно было заготовить сено, высушить его и сложить в копны. Выпавшая на Прокла роса считалась лечебной. Поутру ее собирали, умывались и протирали ею глаза, веря, что так улучшается зрение и смывается порча. Еще считалось, что несколько глотков росы могут облегчить роды. По росе в этот день крестьяне предсказывали погоду: ее отсутствие воспринимали как приближение ненастья.

Приметы

В день Прокла нельзя есть сахар, иначе могут прийти неприятности.

В лесу появились грибы — скоро похолодает.

Травы, собранные на Прокла, помогут исцелить болезни.

Слезы, пролитые на Плакальщика, будут сопровождать весь год.

Мстить и желать плохого в Прокла нельзя: иначе притянешь безденежье.

Какие исторические события произошли 25 июля

1814 год — изобретатель Джордж Стефенсон провел первое испытание паровоза.



— изобретатель Джордж Стефенсон провел первое испытание паровоза. 1832 год — в Санкт-Петербург доставили Александровскую колонну. Ее установили на Дворцовой площади в честь победы над Наполеоном.



— в Санкт-Петербург доставили Александровскую колонну. Ее установили на Дворцовой площади в честь победы над Наполеоном. 1895 год — состоялась свадьба Пьера Кюри и Марии Склодовской, будущих лауреатов Нобелевской премии в области физики.



— состоялась свадьба Пьера Кюри и Марии Склодовской, будущих лауреатов Нобелевской премии в области физики. 1907 год — Борис Розинг подал заявку на патент «Способ электрической передачи изображений на расстояние», изобретение которого стало предшественником телевидения.



— Борис Розинг подал заявку на патент «Способ электрической передачи изображений на расстояние», изобретение которого стало предшественником телевидения. 1918 год — подписанное Лениным постановление СНК объявляло антисемитизм «гибелью для рабочей и крестьянской революции».



— подписанное Лениным постановление СНК объявляло антисемитизм «гибелью для рабочей и крестьянской революции». 1930 год — принято постановление ЦК ВКП(б) о введении всеобщего начального обучения, с помощью которого удалось победить безграмотность в СССР.



— принято постановление ЦК ВКП(б) о введении всеобщего начального обучения, с помощью которого удалось победить безграмотность в СССР. 1943 год — итальянский диктатор Бенито Муссолини был арестован после переворота. Новое правительство вскоре вышло из союза с Гитлером.



— итальянский диктатор Бенито Муссолини был арестован после переворота. Новое правительство вскоре вышло из союза с Гитлером. 1948 год — открыто Ромашкинское нефтяное месторождение в Татарстане, одно из крупнейших в СССР.



— открыто Ромашкинское нефтяное месторождение в Татарстане, одно из крупнейших в СССР. 1952 год — конгресс США объявил Пуэрто-Рико «добровольно присоединившимся государством», а остров стал самоуправляемым в составе США.



— конгресс США объявил Пуэрто-Рико «добровольно присоединившимся государством», а остров стал самоуправляемым в составе США. 1959 год — в Сокольниках открылась Американская национальная выставка, на которой состоялся «кухонный спор» Ричарда Никсона и Никиты Хрущева.

close Посетители Американской национальной выставки в Сокольниках, Москва, 1959 год Thomas J. OHalloran/Library of Congress

1965 год — Владимир Высоцкий женился на Людмиле Абрамовой.



— Владимир Высоцкий женился на Людмиле Абрамовой. 1971 год — произошла катастрофа самолета Ту-104 в Иркутске, где погибли все 97 человек, находившихся на борту.



— произошла катастрофа самолета Ту-104 в Иркутске, где погибли все 97 человек, находившихся на борту. 1973 год — с космодрома Байконур была запущена межпланетная станция «Марс-5», откуда аппарат передал на Землю фотографии и данные о поверхности планеты.



— с космодрома Байконур была запущена межпланетная станция «Марс-5», откуда аппарат передал на Землю фотографии и данные о поверхности планеты. 1978 год — в Олдеме родился первый человек, зачатый в результате искусственного оплодотворения.



— в Олдеме родился первый человек, зачатый в результате искусственного оплодотворения. 1983 год — группа Metallica выпустила дебютный альбом Kill 'Em All.



— группа Metallica выпустила дебютный альбом Kill 'Em All. 1984 год — космонавт Светлана Савицкая стала первой женщиной, вышедшей в открытый космос.



— космонавт Светлана Савицкая стала первой женщиной, вышедшей в открытый космос. 2000 год — произошла катастрофа авиалайнера «Конкорд» при вылете из аэропорта Парижа. Погибли 113 человек.



— произошла катастрофа авиалайнера «Конкорд» при вылете из аэропорта Парижа. Погибли 113 человек. 2007 год — Пратибха Патил стала первой женщиной-президентом Индии.

Дни рождения и юбилеи 25 июля

В 1109 году родился Афонс I Энрикеш — первый король Португалии, правивший с 1139 по 1185 год.



— первый король Португалии, правивший с 1139 по 1185 год. В 1789 году родился Михаил Загоскин — русский писатель, автор исторических романов, среди которых «Юрий Милославский» и «Аскольдова могила».



— русский писатель, автор исторических романов, среди которых «Юрий Милославский» и «Аскольдова могила». В 1894 году родился Гаврило Принцип — сербский террорист, чье покушение на эрцгерцога Франца Фердинанда стало поводом для развязывания Первой мировой войны.



— сербский террорист, чье покушение на эрцгерцога Франца Фердинанда стало поводом для развязывания Первой мировой войны. В 1929 году родился Василий Шукшин — советский режиссер, актер и писатель. Он сыграл в фильмах «Калина красная» и «Они сражались за Родину».

close Василий Шукшин и Лидия Федосеева-Шукшина в кадре из фильма «Они сражались за Родину» (1975) «Мосфильм»

В 1959 году родился Федор Черенков — советский и российский футболист, сыгравший за московский «Спартак» 515 матчей.



— советский и российский футболист, сыгравший за московский «Спартак» 515 матчей. В 1959 году родился Андрей Харитонов — актер театра и кино, лауреат Государственной премии УССР.

Кто отмечает день рождения

70 лет исполняется Иман — супермодели сомалийского происхождения, вдове Дэвида Боуи.



— супермодели сомалийского происхождения, вдове Дэвида Боуи. 64 года исполняется Даррену Стару — создателю сериала «Секс в большом городе».



— создателю сериала «Секс в большом городе». 58 лет исполняется Мэтту Леблану — американскому актеру, сыгравшему Джо Триббиани в сериале «Друзья».



— американскому актеру, сыгравшему Джо Триббиани в сериале «Друзья». 48 лет исполняется Гюльчин Сантырджыоглу — турецкой актрисе, известной по сериалу «Зимородок».

20 лучших турецких сериалов последних лет: от «Зимородка» до «Правосудия» Турецкие сериалы давно покорили сердца российских зрителей. Яркие костюмы, интригующие сюжеты, красивые актеры... 03 апреля 17:51