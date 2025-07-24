В ХАМАС рассказали об ответе на предложение о прекращении огня

Палестинское движение ХАМАС подтвердило, что передало посредникам свой ответ на их последнее предложение с целью продолжения переговоров о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.
В движении подчеркнули, что некоторое время назад передали ответ палестинских фракций на предложение о прекращении огня.
Других подробностей в заявлении не приводится.
Накануне официальный представитель израильского правительства Давид Менсер заявил, что палестинское движение ХАМАС продолжает отказываться от предложения по освобождению удерживаемых в секторе Газа заложников и выдвигает невыполнимые условия на переговорах по урегулированию ситуации.
До этого сообщалось, что палестинское движение согласилось на сделку с Израилем о перемирии и освобождении заложников, соглашение могут подписать в течение нескольких дней.
При этом израильские официальные лица рассказали агентству Kipa, что о прекращении огня будет объявлено в следующее воскресенье, а возможно, и в эту пятницу, если все детали плана будут окончательно согласованы.
18 июля ХАМАС и Израиль пришли к согласию относительно отвода подразделений израильской армии из сектора Газа.
Ранее Израиль атаковал объекты ВОЗ в секторе Газа.