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Израиль отзывает переговорщиков из Дохи после ответа от ХАМАС

Израиль решил отозвать переговорщиков из Дохи после ответа ХАМАС по соглашению
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Reuters

Израиль отзывает переговорную группу из Дохи для консультаций после получения ответа ХАМАС на предложение по урегулированию конфликта в секторое Газа. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху, передает РИА Новости.

«В связи с ответом, полученным от ХАМАС сегодня утром, было принято решение о возвращении переговорной группы в Израиль для проведения дополнительных консультаций», — говорится в сообщении.

В администрации подчеркнули, что высоко ценят усилия по достижению прорыва в переговорах посредников в лице Катара и Египта, а также специального посланника США по региону Стива Уиткоффа.

24 июля радикальное палестинское движение ХАМАС подтвердило, что передало посредникам свой ответ на их последнее предложение с целью продолжения переговоров о прекращении огня в секторе Газа. Подробностей содержания ответа не приводилось.

6 июля возобновился переговорный процесс в Дохе, который направлен на достижение договоренности о прекращении огня в секторе Газа и освобождение удерживаемых в анклаве израильских заложников.

Ранее Израиль атаковал объекты ВОЗ в секторе Газа.

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