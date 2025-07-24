Израиль отзывает переговорщиков из Дохи после ответа от ХАМАС

Израиль решил отозвать переговорщиков из Дохи после ответа ХАМАС по соглашению

Израиль отзывает переговорную группу из Дохи для консультаций после получения ответа ХАМАС на предложение по урегулированию конфликта в секторое Газа. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху, передает РИА Новости.

«В связи с ответом, полученным от ХАМАС сегодня утром, было принято решение о возвращении переговорной группы в Израиль для проведения дополнительных консультаций», — говорится в сообщении.

В администрации подчеркнули, что высоко ценят усилия по достижению прорыва в переговорах посредников в лице Катара и Египта, а также специального посланника США по региону Стива Уиткоффа.

24 июля радикальное палестинское движение ХАМАС подтвердило, что передало посредникам свой ответ на их последнее предложение с целью продолжения переговоров о прекращении огня в секторе Газа. Подробностей содержания ответа не приводилось.

6 июля возобновился переговорный процесс в Дохе, который направлен на достижение договоренности о прекращении огня в секторе Газа и освобождение удерживаемых в анклаве израильских заложников.

Ранее Израиль атаковал объекты ВОЗ в секторе Газа.