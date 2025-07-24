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Делегатам Украины не понравилось сидеть близко к россиянам

RT: делегатам Украины было неприятно, что их стол был рядом с российским
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Делегация от Украины была недовольна тем, что их стол передвинули поближе к российскому из-за палящего солнца. Об этом рассказал корреспондент RT Константин Придыбайло.

«Наших это вообще никак не напрягает. А по украинским лицам видно, что им не очень приятно. Что-то они там фыркают, сидят недовольные и пытаются только на украинской мове разговаривать», — сообщил журналист, находившийся вчера на месте проведения переговоров.

Третий раунд российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта прошел в Стамбуле 23 июня. Он продлился 40 минут. Встреча завершилась договоренностью об обмене удерживаемыми лицами по формуле «1200 на 1200» и предложением Москвы создать три рабочие группы для дальнейших консультаций.

Как заявил глава российской делегации Владимир Мединский, позиции сторон по проектам меморандумов по-прежнему существенно расходятся.

Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский отчитался о переговорах в Стамбуле британскому премьеру Стармеру.

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Переговоры в Стамбуле
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