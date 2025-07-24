Пашинян выразил соболезнования в связи с крушением самолета Ан-24

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с крушением самолета Ан-24 в Амурской области. Об этом сообщила пресс-служба кабмина Армении.

«Уважаемый Владимир Владимирович, примите мои искренние соболезнования в связи с трагической гибелью пассажиров гражданского самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара», следовавшего по маршруту Хабаровск - Благовещенск – Тында», — заявил он.

В послании Пашинян попросил передать слова сочувствия и поддержки семьям, потерявшим родных.

Незадолго до этого сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования российскому лидеру в связи с крушением лайнера.

Пассажирский самолет, летевший из Благовещенска в Тынду, разбился в Амурской области при заходе на второй круг для посадки в аэропорту назначения. Его обломки обнаружены в 15 км от города.

На борту было 48 человек. По данным СК, выживших нет. По предварительной информации, причиной крушения Ан-24 могла стать ошибка экипажа при заходе на посадку в условиях плохой видимости.

Ранее место падения самолета Ан-24 попало на видео.