Западные СМИ, которые называли президента Украины Владимира Зеленского «новым Черчиллем», внезапно выяснили, что он «мелкий жулик и вороватая крыса». Об этом в эфире RT заявил бывший член парламента Великобритании Джордж Гэллоуэй.

Он отметил, что такие издания, как The Economist, Financial Times и The Spectator, поняли это на фоне скандала с ограничением антикоррупционных органов на Украине.

Как пишет британская газета Telegraph, Зеленский должен сложить свои полномочия на фоне ситуации с антикоррупционными ведомствами в стране.

На Украине проходят первые массовые протесты с начала вооруженного конфликта. С 22 июля на улицы городов выходят тысячи людей. В политическую жизнь государства вернулась публичная критика.

Митинги с лозунгами «ганьба» — то есть «позор» — начались после того, как Верховная рада приняла закон, ограничивший полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Оба ведомства поставили под контроль генпрокурора. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог указал на сговор украинских элит против Зеленского.