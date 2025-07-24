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Экс-член парламента Британии: Зеленский — больше не «новый Черчилль»

Экс-парламентарий Гэллоуэй: СМИ выяснили, что Зеленский не является Черчиллем
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Alina Smutko/Reuters

Западные СМИ, которые называли президента Украины Владимира Зеленского «новым Черчиллем», внезапно выяснили, что он «мелкий жулик и вороватая крыса». Об этом в эфире RT заявил бывший член парламента Великобритании Джордж Гэллоуэй.

Он отметил, что такие издания, как The Economist, Financial Times и The Spectator, поняли это на фоне скандала с ограничением антикоррупционных органов на Украине.

Как пишет британская газета Telegraph, Зеленский должен сложить свои полномочия на фоне ситуации с антикоррупционными ведомствами в стране.

На Украине проходят первые массовые протесты с начала вооруженного конфликта. С 22 июля на улицы городов выходят тысячи людей. В политическую жизнь государства вернулась публичная критика.

Митинги с лозунгами «ганьба» — то есть «позор» — начались после того, как Верховная рада приняла закон, ограничивший полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Оба ведомства поставили под контроль генпрокурора. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог указал на сговор украинских элит против Зеленского.

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