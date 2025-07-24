Политолог указал на сговор украинских элит против Зеленского

Начавшиеся на Украине антикоррупционные протесты указывают на сговор против президента страны Владимира Зеленского. Причем его устроили те же самые люди, которые стояли у истоков майдана 2014 года, в том числе экс-глава государства Петр Порошенко (внесен в реестр террористов и экстремистов в РФ) и мэр Киева Виталий Кличко. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Михаил Павлив.

При этом эксперт полагает, что готовится не кровавая революция, а более мягкий вариант госпереворота.

«Пока что скорее идет подготовка к «бархатному» перевороту — переформатирование парламента с формированием оппозиционного к Зеленскому правительства и президиума Рады, чтобы оказать на него давление и заставить его уйти по собственному желанию», — сказал Павлив.

На Украине проходят первые массовые протесты с начала вооруженного конфликта. С 22 июля на улицы городов выходят тысячи людей. В политическую жизнь страны вернулись публичная критика.

Митинги с лозунгами «ганьба» — то есть «позор» — начались после того, как Верховная рада приняла закон, ограничивший полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Оба ведомства поставили под контроль генпрокурора Украины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США раскрыли «самую большую» ошибку Зеленского.