На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог указал на сговор украинских элит против Зеленского

Политолог Павлив: протесты на Украине говорят о сговоре против Зеленского
true
true
true
close
Roman Baluk/Reuters

Начавшиеся на Украине антикоррупционные протесты указывают на сговор против президента страны Владимира Зеленского. Причем его устроили те же самые люди, которые стояли у истоков майдана 2014 года, в том числе экс-глава государства Петр Порошенко (внесен в реестр террористов и экстремистов в РФ) и мэр Киева Виталий Кличко. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Михаил Павлив.

При этом эксперт полагает, что готовится не кровавая революция, а более мягкий вариант госпереворота.

«Пока что скорее идет подготовка к «бархатному» перевороту — переформатирование парламента с формированием оппозиционного к Зеленскому правительства и президиума Рады, чтобы оказать на него давление и заставить его уйти по собственному желанию», — сказал Павлив.

На Украине проходят первые массовые протесты с начала вооруженного конфликта. С 22 июля на улицы городов выходят тысячи людей. В политическую жизнь страны вернулись публичная критика.

Митинги с лозунгами «ганьба» — то есть «позор» — начались после того, как Верховная рада приняла закон, ограничивший полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Оба ведомства поставили под контроль генпрокурора Украины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США раскрыли «самую большую» ошибку Зеленского.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами