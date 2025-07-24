Telegraph: Зеленский должен сложить полномочия на фоне мер против НАБУ и САП

Украинский лидер Владимир Зеленский должен сложить свои полномочия на фоне ситуации с Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом пишет британская газета Telegraph.

«Он должен сложить полномочия ради Украины», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Зеленский может оказаться «таким же, как и его коррумпированные предшественники».

При этом сам Зеленский 24 июля сообщил, что в Раду внесут законопроект о сохранении независимости антикоррупционных органов на Украине.

Законодательная мера по ограничению независимости НАБУ и САП была окончательно принята 22 июля. Президент Украины заявил, что этот шаг необходим, чтобы очистить данные структуры от влияния извне, в первую очередь от влияния России. В США и Европейском союзе раскритиковали решение Киева. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

После этого в Киеве начались протесты из-за нового закона. Telegram-канал «Политика Страны» писал, что протестующие выкрикивали речевки «майдана» 2014 года.

Ранее на Украине объявили о митингах 24 июля по всей стране.