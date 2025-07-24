Трамп заявил, что не станет разрушать бизнес Маска

Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что не станет разрушать бизнес миллиардера Илона Маска из-за конфликта.

«Все заявляют, что я разрушу компании Илона тем, что заберу некоторые, если не все, масштабные субсидии правительства США. Это не так! Я хочу, чтобы Илон и все предприниматели в нашей стране процветали как никогда ранее. Чем лучше у них дела, тем лучше у США», — написал американский лидер.

Публичная ссора между Трампом и Маском произошла 5 июня. Предприниматель раскритиковал законопроект о налоговых льготах для граждан. В ответ Трамп предложил прекратить выделение субсидий и контрактов для проектов Маска с целью экономии бюджетных средств.

После этого в соцсети Х между бывшими приятелями завязалась перепалка, в ходе которой Маск заявил, что без его поддержки Трамп не смог бы победить на выборах президента США.

29 июня Трамп заявил в интервью Fox News, что хорошо относится к Маску, несмотря на конфликт.

Он добавил, что «умный парень» Маск проводил с ним избирательную кампанию, но был «немного огорчен». По мнению лидера, это было неуместно. Трамп связал недовольство предпринимателя с тем, что власти не способствовали распространению в США автомобилей с электродвигателем, которые выпускает компания Маска Tesla.

Ранее Маск призвал Трампа выполнить обещание и опубликовать файлы Эпштейна.