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«Великолепный», «умный», «отличный парень»: Трамп охарактеризовал Маска

Трамп сообщил, что хорошо относится к Маску вопреки публичной ссоре
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Alex Brandon/AP

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что хорошо относится к миллиардеру Илону Маску, несмотря на конфликт.

Политик назвал предпринимателя «великолепным» и «отличным парнем».

«Я не слишком много с ним говорил [в последнее время]. Но, я думаю, Илон отличный парень. Я знаю, что у него всегда все будет хорошо», — сказал глава государства.

Он добавил, что «умный парень» Маск проводил с ним избирательную компанию, но был «немного огорчен». По мнению лидера, это было неуместно. Трамп связал недовольство предпринимателя с тем, что власти не способствовали распространению в США автомобилей с электродвигателем, которые выпускает компания Маска Tesla.

«Мне нравятся его машины (производства Tesla. — «Газета.Ru»)», — сказал президент и отметил, что при этом их не нужно навязывать покупателям.

Трамп и Маск были в дружеских отношениях во время президентской кампании Трампа, но разругались после ухода миллиардера с госслужбы в конце мая. Поводом стал в том числе «большой и прекрасный» законопроект, предусматривающий налоговые льготы для граждан. Маск счел документ «отвратительной мерзостью» и заявил, что инициатива Трампа увеличит «и без того гигантский дефицит бюджета» и обременит американские семьи непосильным долгом.

По данным Bloomberg, бизнесмен решил помешать законопроекту Трампа, поскольку не смог убедить законодателей сохранить в документе важные налоговые льготы для электромобилей. Источник утверждает, что поправки к закону предусматривают отмену субсидий на электромобили в размере $7,5 тыс. к концу года. Маск отрицает, что его конфликт с президентом начался из-за этого.

5 июня, отвечая на вопросы журналистов, президент США заявил, что «сильно разочаровался» в бизнесмене из-за критики законопроекта. Маск в ответ написал в соцсети X, что политик не смог бы победить на выборах без его поддержки. Он попросил подписчиков проголосовать, не пора ли создать в Америке новую политическую партию, «которая действительно будет представлять интересы 80% населения». Тогда Трамп заявил, что «Илон просто сошел с ума», и предложил прекратить государственные контракты США с бизнесменом, чтобы сэкономить бюджетные средства. А Маск сообщил, что политик был замешан в деле бывшего финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в торговле людьми с целью их сексуализированной эксплуатации.

Ранее «Новые люди» запросили у МИД политическое убежище для Маска.

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Ссора Трампа и Маска
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