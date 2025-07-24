Семья врачей, известный хирург, учительница: кто погиб при крушении Ан-24 в Тынде

Пассажирский самолет Ан-24 потерпел крушение в 15 км от Тынды в Амурской области. Воздушное судно следовало по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында и перестало выходить на связь. Самолет упал в труднодоступной местности, однако уже известно, что все его пассажиры и экипаж погибли. Это официально подтвердил СК. На борту было 49 человек, в том числе маленькие дети. Что известно о погибших в авиакатастрофе — в материале «Газеты.Ru».

Пассажирский самолет Ан-24 потерпел крушение в Тынде Амурской области. Все находившиеся на борту люди погибли: 43 пассажира, в том числе пятеро детей, а также шесть членов экипажа.

Пропал с радаров и рухнул в тайге: в Тынде разбился Ан-24 с 49 человеками на борту Пассажирский самолет Ан-24, на борту которого было 49 человек, пропал с радаров, а затем... 24 июля 12:12

Авиакомпания «Ангара», которой принадлежит разбившийся самолет, летает по Иркутской области, Якутии, Бурятии, Забайкалью и Дальнему Востоку. Ее владелец — бывший губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко. Некоторые пассажиры и весь экипаж были уроженцами региона.

«Летный состав, технический персонал, бортпроводница, они проживали в Иркутской области, то есть иркутяне. В рамках этого нам нужно сегодня по линии Министерства социального развития встретиться с родственниками. Провести комплекс всех мероприятий, который идет в случае гибели», — заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Экипаж Ан-24

Согласно данным 112, экипаж состоял из шести человек: командир воздушного судна Вячеслав Логвинов, второй пилот Кирилл Плаксин, бортмеханик Владимир Вохминцев, бортпроводник Анастасия Бессмертная, специалисты инженерно-технического обеспечения Виталий Колтунов и Алексей Лысенко.

61-летний Вячеслав Логвинов жил в Иркутске, был опытным пилотом. Мужчина окончил Военный институт Сил воздушной обороны имени Т. Я. Бегельдинова в

Актобе. Пилот регулярно летал на Ан-24.

37-летний Кирилл Плаксин перед вылетом позвонил матери и сообщил, что собирается в рейс. 112 выяснил, что в мае этого года пилот отказался проходить медицинское освидетельствование в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ, после чего в его отношении возбудили административное дело. Очередное заседание должно было состояться в день катастрофы. Ему грозило до 15 суток ареста.

В качестве одной из причин крушения рассматривают ошибку пилота во время посадки из-за плохой видимости в силу низкой облачности. Неизвестно, кто именно — Логвинов или Плаксин — проводил посадку.

Анастасия Бессмертная работала бортпроводником с 2007 года. На работе она встретила своего будущего супруга — бортового механика. В семье родились две девочки. Подруга и коллега женщины Елена Лапуцкая, которая сама не только выжила в другой авиакатастрофе, но и помогла спастись пассажирам, рассказала kp.ru, что Бессмертная поддерживала ее после трагедии. По словам Лапуцкой, бортпроводник любила свою работу. Коллеги рассказывали, что Бессмертная успокаивала даже самых буйных пассажиров.

52-летний Виталий Колтунов учился в Иркутском высшем военном авиационном инженерном училище. После выхода на пенсию перешел в гражданскую авиацию, устроившись в «Ангару». Коллеги ценили мужчину за профессионализм и спокойствие. У него остались двое сыновей от первого брака и несовершеннолетняя дочь от второго.

29-летний Алексей Лысенко работал в «Ангаре» около восьми лет, выяснил kp.ru.

«Они [сменщики Лысенко] сказали, что этот борт [разбившийся] уже прилетел с какой-то неисправностью. В техническом плане. Они как-то это решали. Потом по поводу погоды добро не давали, задержка была. Спустя два часа они вылетели», — сказал родственник мужчины.

Пассажиры Ан-24

Полный список погибших пассажиров рейса пока не опубликован. Однако личности некоторых из них удалось установить.

Mash выяснил, что на борту находился 39-летний замначальника дальневосточной дирекции тяги РЖД Николай Сун-Цо-Жен. Он летел в служебную командировку, при этом его коллеги за несколько дней до трагедии уже летали в Тынду тем же бортом. Сун-Цо-Жен сам летал этим маршрутом каждые два-три месяца в связи с особенностями его работы. Он должен был наладить работу Тындинского узла.

На борту также была молодая семья: хабаровский фитнес-тренер Сергей Шиян, его жена Наталья и их полуторагодовалая дочь Ева. В Тынде живет семья Натальи, они летели к ним в гости. Женщина работала биотехнологом на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе.

Владелец магазина из Амурской области Александр Мамедов вместе с супругой Еленой летели на отдых в честь десятилетия со дня свадьбы. Для обоих это второй брак, у них уже есть дети от предыдущих. Супруги познакомились в парикмахерской, где работала Елена.

55-летняя учительница начальных классов Елена Великанова вылетела из Хабаровска в Тынду за восьмилетней внучкой, чтобы забрать ее на каникулы в поселок Горный. Она сообщила семье, что находится в самолете, и попросила ее встретить. Родители пока не сказали дочери, что бабушка погибла.

На борту находился и известный 71-летний торакальный хирург Леонид Майзель, пишет SHOT. Он работал в Хабаровской краевой клинической больнице №1. Во время землетрясения в Нефтегорске Сахалинской области мужчина помог в ликвидации последствий, за что получил орден Почета.

В самолете была и еще одна семья врачей: акушер-гинеколог Галина Найденова и ее муж — врач функциональной диагностики Алексей Найденов, они работали в Тынде. С ними находился 14-летний внук.

Также на борту летела 25-летняя девушка с годовалой дочерью.

Одна из пассажирок отказалась от перелета этим рейсом в последний момент, это спасло ей жизнь.

«Внучка заболела, я решила вернуться. Сейчас в Тынду еду. На поезде. Внучка меня спасла», — сказала 55-летняя Марине Авалян каналу 112.

В Амурской области объявили трехдневный траур в связи авиакатастрофой.