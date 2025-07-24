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В Госдуме оценили слова Залужного об окончании конфликта на Украине в 2034 году

Депутат Колесник: спецоперация на Украине закончится тогда, когда решит Россия
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Российская сторона может закончить спецоперацию на Украине за несколько недель, но бережет мирных жителей. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Так он прокомментировал слова бывшего главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ), а ныне посла страны в Великобритании Валерия Залужного о том, что боевые действия на территории страны могут продлиться до 2034 года.

«Война закончится на Украине, когда это решит Российская Федерация. Если надо будет жестко, то она закончится в течение нескольких недель», — заявил он.

По словам Колесника, власти России не хотят жестко заканчивать спецоперацию, поскольку это может повлиять на сохранение жизни мирных жителей. Он подчеркнул, что ежедневное поступательное движение российских войск является залогом успеха. Кроме того, депутат назвал художественным свистом подобные прогнозы по окончанию конфликта.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга отказался оценивать возможные сроки окончания конфликта на Украине. По его словам, любые прогнозы будут ошибочными.

Ранее Зеленский призвал добиться большей динамики в переговорах РФ и Украины.

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