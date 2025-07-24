На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России рассказали, почему Путину не стоит встречаться с Зеленским

Политолог Марков: на встрече с Путиным Зеленский может организовать теракт
true
true
true
close
РИА Новости/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский одержим идеей организовать встречу с российским президентом Владимиром Путиным, так как планирует организовать очередное «шоу» или даже теракт. Об этом «Газете.Ru» заявил директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков.

«Все-таки Зеленский изначально шоумен, а не политик, поэтому для него организовывать шоу с оскорблениями — это привычная задача», — отметил политолог.

Марков также допустил, что Зеленский хочет встретиться с Путиным, чтобы организовать теракт при помощи британских спецслужб.

«Великобритания и Украина сформировали альянс по подрывной деятельности и активно работают над организацией террористических актов, связанных с Россией. Они уже совместными усилиями подорвали Северные потоки, совершили несколько диверсионных атак против танкеров. Я думаю, что на встрече Зеленского с Путиным они хотели бы совершить теракт, так как считают, что именно российский президент препятствует победе Киева. По их мнению, большая часть элиты готова будет на мир на условиях Запада, если убрать Путина», — рассказал политолог.

Не исключено, что Зеленский жаждет встретиться с российским президентом из-за желания показать всему миру, что он хочет мира, а вот Путин — нет, добавил Марков.

«Зеленский постоянно говорит о том, что только личная встреча поможет мирному процессу, и ничего не выходит на этом треке именно потому, что Путин не хочет встречаться, а значит не хочет мира. Это хороший политический шаг», — заключил эксперт.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле заявил, что встреча Путина и Зеленского возможна только в том случае, когда все договоренности будут достигнуты.

Ранее Песков ответил пословицей на вопрос о встрече Путина и Зеленского.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами