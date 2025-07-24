В России рассказали, почему Путину не стоит встречаться с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский одержим идеей организовать встречу с российским президентом Владимиром Путиным, так как планирует организовать очередное «шоу» или даже теракт. Об этом «Газете.Ru» заявил директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков.

«Все-таки Зеленский изначально шоумен, а не политик, поэтому для него организовывать шоу с оскорблениями — это привычная задача», — отметил политолог.

Марков также допустил, что Зеленский хочет встретиться с Путиным, чтобы организовать теракт при помощи британских спецслужб.

«Великобритания и Украина сформировали альянс по подрывной деятельности и активно работают над организацией террористических актов, связанных с Россией. Они уже совместными усилиями подорвали Северные потоки, совершили несколько диверсионных атак против танкеров. Я думаю, что на встрече Зеленского с Путиным они хотели бы совершить теракт, так как считают, что именно российский президент препятствует победе Киева. По их мнению, большая часть элиты готова будет на мир на условиях Запада, если убрать Путина», — рассказал политолог.

Не исключено, что Зеленский жаждет встретиться с российским президентом из-за желания показать всему миру, что он хочет мира, а вот Путин — нет, добавил Марков.

«Зеленский постоянно говорит о том, что только личная встреча поможет мирному процессу, и ничего не выходит на этом треке именно потому, что Путин не хочет встречаться, а значит не хочет мира. Это хороший политический шаг», — заключил эксперт.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле заявил, что встреча Путина и Зеленского возможна только в том случае, когда все договоренности будут достигнуты.

Ранее Песков ответил пословицей на вопрос о встрече Путина и Зеленского.