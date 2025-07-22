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Путин поздравил российских школьников с победой на математической олимпиаде

Путин: школьники РФ убедительно подтвердили сильные позиции отечественной школы
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Telegram-канал «Правительство России»

Президент России Владимир Путин поздравил российских школьников, которые завоевали золотые медали и серебро на Международной математической олимпиаде, которая прошла в Австралии. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

«В серьезной, напряженной борьбе вы продемонстрировали командную сплоченность и по-настоящему победный настрой, убедительно подтвердили сильные позиции отечественной математической школы», — отметил российский лидер.

О победе российских школьников на 66-й Международной математической олимпиаде (IMO) в Австралии сообщили ранее ваппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Победителей поздравили сам вице-премьер и глава Минпросвещения Сергей Кравцов, отметив, что подростки продемонстрировали единство и волю к победе.

Золотые медали получили Иван Часовских из Московской области, Дмитрий Гришко из Москвы, Илья Замоторин из Санкт-Петербурга, Василий Патрушев из Владивостока и Артем Садыков из Челябинска. Кроме того, Иван Кокарев из Челябинска завоевал серебро.

Ранее российские школьники выиграли Азиатскую олимпиаду по физике.

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