Эксперт объяснил, почему третий раунд переговоров в Стамбуле длился меньше часа

Политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в беседе с газетой «Взгляд» объяснил, почему третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле длился менее часа. По его мнению, небольшая продолжительность встречи свидетельствует о высоком уровне проработки вопросов.

«Я думаю, что ключевые переговоры проходили один на один между главами делегаций Владимиром Мединским и Рустемом Умеровым. Контакты в расширенном составе, скорее, носили формальный характер», — считает эксперт.

Тем не менее, встречи российской и украинской делегаций крайне важны, поскольку в ходе них достигаются договоренности об обмене пленными, а также решаются гуманитарные проблемы, подчеркнул Минченко.

Третий раунд российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта прошел в Стамбуле 23 июня. Он продлился 40 минут. Перед началом встречи главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели разговор тет-а-тет.

24 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что предложения Москвы на переговорах с Украиной конкретные и конструктивные. По его словам, они нацелены на предметную работу и должны привести к достижению конкретных результатов.

Ранее дизайнер рассказал о поло прилетевшего в Стамбул Мединского.