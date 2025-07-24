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Дизайнер рассказал о поло прилетевшего в Стамбул Мединского

Дизайнер Шишкин: одежда Putin team популярна в России
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Основатель бренда Putin team Дмитрий Шишкин в беседе с aif.ru рассказал о поло, в котором глава российской делегации Владимир Мединский прилетел в Стамбул на третий раунд переговоров с украинской стороной. По словам дизайнера, эта модель входит в число самых популярных товаров марки.

«Поло из коллекции прошлого года. Это базовый, очень популярный товар. Он, насколько я помню, входит в топ-10 товаров с высоким спросом. В нем ничего сверхъестественного нет, но сделано из качественного хлопка», — отметил Шишкин.

В целом, высоким спросом пользуются большинство позиций, в том числе и среди политиков, добавил он.

Российский бренд Putin Team Russia представил свою коллекцию в 2019 году на международной выставке ISPO в Мюнхене. В 2020-м основатель бренда Дмитрий Шишкин на совещании по вопросам легкой промышленности предложил президенту России Владимиру Путину сшить для него комплект спортивной одежды. Глава государства согласился.

Третий раунд российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта прошел в Стамбуле 23 июня. Он продлился 40 минут. Перед началом встречи главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели разговор тет-а-тет.

Ранее политолог подвел итоги третьего раунда переговоров в Стамбуле.

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