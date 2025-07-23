В Белом доме рассказали, за кем окончательное решение о введении санкций против РФ

Представитель Белого дома: итоговое решение о санкциях против РФ примет Трамп

Президент США Дональд Трамп поддерживает связь с сенаторами, которые продвигают инициативу о введении новых санкций против России. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт, передает РИА Новости.

По ее словам, окончательное решение о принятии ограничительных мер в отношении Кремля остается за главой государства

«Все решения относительно санкций президент оставляет за собой», — подчеркнула Левитт в ходе брифинга.

Она добавила, что глава администрации Вашингтона сохраняет взаимоотношения, в частности, с сенатором Линдси Грэмом.

14 июля Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте объявил о наложении «вторичных пошлин до 100% на страны, покупающие российскую нефть, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта на Украине». Одновременно он анонсировал передачу Киеву 17 систем противовоздушной обороны Patriot, финансируемых европейскими союзниками.

Британская газета The Guardian позднее сообщила, что президент России Владимир Путин не испытывает беспокойства по поводу угроз, высказанных его американским коллегой в контексте конфликта на Украине.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о перспективах встречи Путина и Трампа.