FT: из РФ звонили в Киев в первые часы СВО, чтобы уговорить Зеленского сдаться

Замглавы администрации президента России Владимира Путина Дмитрий Козак якобы звонил в Киев в первые часы СВО, трубку взял руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, и на уговоры Москвы «сдаться» ответил грубым отказом. Об этом пишет британская газета Financial Times.

«Когда Кремль позвонил в Киев в первые часы своего полномасштабного вторжения, чтобы заставить его признать поражение, зазвонил телефон Ермака. На линии был заместитель главы администрации Путина Дмитрий Козак. Он посоветовал Ермаку убедить Зеленского сдаться или быть готовым встретить всю мощь российской армии», — говорится в сообщении издания.

Как сообщает FT, глава офиса украинского лидера якобы ответил Козаку: «Пошел ты!».

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Россия хочет видеть Украину процветающей и стабильной страной. Тем временем Запад использует ее в качестве инструмента для реализации своих планов.

Ранее в ГД заявили, что СВО проводится для спасения народа Украины.