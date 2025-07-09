Россия хочет видеть Украину процветающей и стабильной страной. Тем временем Запад использует ее в качестве инструмента для реализации своих планов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, пишет РИА Новости.

«Не потому, что нам не хочется видеть Украину процветающей, стабильной и мирной страной. Нам-то как раз этого не просто хочется, нам это необходимо», — отметила Захарова.

Она добавила, что у Запада, который объявил милитаризацию Украины, нет цели сделать из нее стабильное и развитое государство.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Украина окончательно утратила свой суверенитет в 2014 году. По его мнению, украинского государства не стало как такового: «вера растоптана, память предана», украинская история переписана, культура страны разрушена, русский язык, на котором говорит большинство населения, оказался под запретом, а гражданам отвели роль «расходного материала».

Ранее глава ДНР рассказал, когда Украина утратила самостоятельность.