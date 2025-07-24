Эксперт призвал не обращать внимания на контингент, протестующий на Украине

Политолог Михаил Павлив в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал продолжающиеся антикоррупционные протесты на Украине. Он призвал не обращать внимания на участников митингов, поскольку в стране за последние годы сформировался целый класс «профессиональных активистов», выходящих на акции за деньги.

«За последние десятилетия сформировалось целое сословие активистов, которые просто этим зарабатывают. Так что в этом случае не стоит удивляться, что это была преимущественно молодежь. Просто чтобы вытащить взрослого человека, работающего или пенсионера, должны быть совсем другие обстоятельства и события», — сказал эксперт.

При этом он полагает, что протесты указывают на сговор против президента страны Владимира Зеленского. По его мнению, готовится не кровавая революция, а более мягкий вариант госпереворота.

На Украине проходят первые массовые протесты с начала вооруженного конфликта. С 22 июля на улицы городов выходят тысячи людей. В политическую жизнь страны вернулись публичная критика. Все началось с того, что Верховная рада приняла закон, ограничивший полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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