СМИ рассказали о стратегической ошибке Зеленского

Украинский лидер Владимир Зеленский совершил грубую стратегическую ошибку, приняв закон, фактически ликвидирующий независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом пишет журнал The Economist.

В материале отмечается, что глава государства подписал новый закон «с неприличной поспешностью». Это произошло в тот же день, когда документ был внесен на рассмотрение в Верховную раду и принят ею.

«Но это не просто плохой закон, это грубая стратегическая ошибка», — подчеркивается в статье.

В ней уточняется, что из-за этого закона Киев рискует лишиться международной поддержки, которую он получал на фоне эскалации конфликта с Москвой.

По словам авторов публикации, в настоящее время в большинстве западных стран наблюдается снижение уровня поддержки Украины со стороны населения. Чиновникам и политикам становится все труднее убеждать избирателей в необходимости тратить деньги на помощь Киеву.

«Если Украина начнет напоминать ту коррумпированную авторитарную систему, от которой когда-то стремилась избавиться, западным политикам будет все сложнее выступать за то, что эту страну стоит защищать», — пояснили журналисты.

Они добавили, что западные чиновники занимались героизацией Зеленского и «закрывали глаза на растущий список его ошибок». В том числе речь идет о преследовании властями антикоррупционных активистов и запрете на выезд за границу в отношении «политических врагов правительства», включая экс-главу государства Петра Порошенко.

Закон, фактически ликвидирующий независимость НАБУ и САП, был принят 22 июля. Зеленский заявил, что этот шаг необходим, чтобы очистить данные структуры от влияния извне, в первую очередь от влияния РФ. В США и Европейском союзе раскритиковали решение властей Украины. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине прошли протесты из-за принятия закона о НАБУ и САП.