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Оверчук заявил, что РФ беспокоит сокращение торгового оборота с одной из стран СНГ

Вице-премьер Оверчук: Россию беспокоит сокращение торгового оборота с Арменией
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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Россию беспокоит сокращение товарооборота с Арменией. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, его слова приводит ТАСС.

По его словам, премьер-министры России и Армении Михаил Мишустин и Никол Пашинян в ходе встречи 24 июля обсуждали в том числе торгово-экономическое сотрудничество двух государств.

«Нас беспокоит сокращение товарооборота между двумя странами. Обсудили, что необходимо предпринять для того, чтобы ситуация налаживалась», — сказал зампред кабмина РФ.

Оверчук добавил, что обсуждались также «инвестиции РФ в Армению».

24 июля Никол Пашинян на встрече с российским коллегой Михаилом Мишустиным подтвердил, что Ереван заинтересован продолжать работу в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

При этом в июне Пашинян заявлял, что Армению ждет выбор между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Евросоюзом. Он отмечал, что пока это решение не будет принято, страна будет продолжать проводить демократические реформы в соответствии со стандартами ЕС.

Ранее в Армении назвали возможный срок вступления страны в Евросоюз.

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