В Армении назвали возможный срок вступления страны в Евросоюз

Премьер-министр Армении Никол Пашинян высказал мнение, что его страна через 20 лет станет членом Евросоюза (ЕС). Об этом сообщает РИА Новости.

«Через 20 лет, думаю, Армения будет членом Евросоюза», — сказал политик на пресс-конференции в Ереване.

До этого Пашинян заявлял, что Армению ждет выбор между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Евросоюзом. Он отмечал, что пока это решение не будет принято, страна будет продолжать проводить демократические реформы в соответствии со стандартами ЕС.

Президент Армении Ваагн Хачатурян в апреле утвердил закон о намерении страны вступить в ЕС, несмотря на то что Евросоюз не предлагал Армении членство. Бывший замминистра иностранных дел Паруйр Ованнисян пояснил, что этот законопроект не заявка на вступление, а стремление к углублению отношений с ЕС.

14 июля стало известно, что Армения получила от Евросоюза €1,5 млн на «укрепление независимых СМИ». В совместном заявлении по итогам встречи Пашиняна, председателя Европейского совета Антониу Кошты и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Брюсселе говорилось, что ЕС будет помогать Еревану бороться «с манипуляцией информацией и вмешательством извне, дезинформацией и киберугрозами».

Ранее в Армении оценили уровень отношений с Россией.