Политолог: непримиримая позиция Киева на переговорах выгодна Москве

Очередной раунд российско-украинских переговоров показал, что Киев отказывается идти на какие-либо уступки, а Москва — поступаться своими требованиями. Однако такое положение дел выгодно РФ. Об этом в интервью Tsargrad.tv заявил политолог Петр Колчин.

По его словам, Украина предпочитает затягивать мирный процесс, бесконечно проводя обмены пленными и телами военных. Время при этом на стороне Москвы. Чем дольше Киев будет избегать решения фундаментальных проблем, тем сильнее будет переговорная позиция РФ, считает эксперт.

«Каждый день промедления оказывается серьезным ударом — в первую очередь для Украины. Россия чувствует себя уверенной, как побеждающая сторона, и вправе диктовать свои условия», — подчеркнул Колчин.

Третий раунд российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта прошел в Стамбуле 23 июня. Он продлился 40 минут. Перед началом встречи главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели разговор тет-а-тет.

24 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что предложения Москвы на переговорах с Украиной конкретные и конструктивные. По его словам, они нацелены на предметную работу и должны привести к достижению конкретных результатов.

Ранее лидер ЛДПР назвал «непростыми» переговоры РФ и Украины в Стамбуле.